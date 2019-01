Karen Gerbrands (PVV) over Bronovo: “Politici moeten mensen niet onnodig bang maken”

Het Haagse PVV-raadslid Karen Gerbrands vindt dat haar collega-raadsleden de Haagse burgers niet onnodig bang moeten maken in de discussie over de mogelijke sluiting van ziekenhuis Bronovo. Ze vindt dat haar collega’s “reëel moeten zijn en de waarheid moeten vertellen”. Dat zei Gerbrands zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Mocht ziekenhuis Bronovo in Benoordenhout moeten sluiten, dan zou de gemeente het eerste recht van koop moeten krijgen, zo stelde SP’er Hanne Drost donderdag in het commissiedebat. Janice Roopram van Hart voor Den Haag/Groep de Mos sloot zich daarbij aan. Janneke Holman van de PvdA opperde dat er op deze plek een wijkziekenhuis zou moeten komen.

Gerbrands: “Dat klinkt allemaal wel leuk, maar dat valt in de categorie ‘mensen blij maken met een dooie mus’, want ik denk dat mevrouw Holman geen flauw idee heeft wat het gaat kosten om een ziekenhuis overeind te houden. Los daarvan, zijn het in Nederland de zorgverzekeraars die zorg inkopen. Dus als je een ziekenhuis overneemt en gaat runnen als gemeente Den Haag, dan moet je nog maar afwachten of die zorgverzekeraar die zorg in gaat kopen. Dat is afhankelijk van kwaliteit en dat soort dingen. Dus het is allemaal zo makkelijk gezegd.”

“Als volksvertegenwoordiger heb je niet alleen de taak om zorgen over te brengen naar het gemeentebestuur, maar je hebt ook de taak om mensen niet onnodig bang te maken, reëel te zijn en de waarheid te vertellen. Daar ligt mijn probleem in dit debat”, aldus Gerbrands.