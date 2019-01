VVD-prominent Hans van Baalen: “Moedig dat Krikke eigen positie kritisch bekijkt”

WINACTIE: Gratis naar Tante Joke Karaoke op vrijdag 25 januari in het Paard

VVD-prominent Hans van Baalen vond het “moedig” dat burgemeester Pauline Krikke van Den Haag – en partijgenoot – haar eigen positie kritisch bekijkt. Krikke zei woensdag tijdens het debat over de vonkenregen op Scheveningen dat ze de kritiek van de gemeenteraad over haar eigen optreden “stevig bij haar binnen kwam”. VVD-Europarlementariër Van Baalen: “Ik vind het heel positief dat de burgemeester kritiek op haarzelf niet uitsluit”, zei hij zaterdag in het radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Veel partijen vonden het ongepast dat Krikke de bouwers van de vreugdevuren de schuld gaf. Die zouden de maximale bouwhoogte hebben overschreden, zei de burgemeester toen. Woensdag zei Krikke: “Ik heb dus niemand de schuld willen geven. Ik wil wel dat ieders rol – die van mij, van de bouwers, van andere betrokkenen – goed wordt onderzocht.”

Zelfkritiek is belangrijk, zei de Haagse politicus in Spuigasten: “Je moet altijd je eigen positie kritisch bekijken. Ik ken Pauline ook – ze is burgemeester eerder geweest – en ze heeft dat altijd gedaan. Ze heeft het nu nog eens expliciet gedaan, dus dat vind ik moedig.”

