Cool Event Scheveningen trekt recordaantal bezoekers

Cool Event Scheveningen heeft tijdens de afgelopen editie een recordaantal van 160.000 bezoekers gehaald. Rondom het Kurhaus waren twee maanden lang verschillende winterse activiteiten georganiseerd zoals een schaatsbaan, een ijssculpturenexpositie en een roetsjbaan gemaakt van ijs.

Iedere winter zorgt Cool Event voor een winterse sfeer in de badplaats met een schaatsbaan op het Kurhausplein. Ook was een expositie genaamd ‘Tales of Steam & Ice’ met ijssculpturen op het strand en op de boulevard naast De Pier stond een roetsjbaan van ijs. De organisator van het Cool Event Damiano D’Alba kijkt tevreden terug op de afgelopen editie. “Dankzij de fijne samenwerking met onze partners was Cool Event Scheveningen een groot succes. Op naar de volgende editie.”

De volgende editie van Cool Event staat vooralsnog gepland van 9 november 2019 tot en met 19 januari 2020.

Foto: Casper van Dort