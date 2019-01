Den Haag staat vroeg op voor superbloedwolfmaan

De superbloedwolfmaan zorgde maandagochtend in alle vroegte al voor veel enthousiaste reacties op social media. Ook in Den Haag zijn mensen vroeg opgestaan om foto’s te maken van dit bijzondere fenomeen. Een maan zoals deze is maar drie keer te zien deze eeuw.

Super Wolf Bloedmaan pic.twitter.com/fi2r1lGeCd — Sander van der Wel (@Gevoelfotograaf) January 21, 2019

Een supermaan is een volle maan die groter en helderder aan de hemel staat dan gebruikelijk. Dat gebeurt wanneer de maan iets dichterbij staat dan normaal. Het fenomeen bloedmaan ontstaat als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat dan langs de aarde en de dampkring buigt dit dan af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen, waardoor de maan rood kleurt. Een wolfmaan is de naam voor de eerste volle maan van het jaar.

Maansverduisteringen komen een paar keer per jaar voor. Maar die van maandag was volledig en ook nog eens vrijwel helemaal te zien in Nederland.

de bloedmaan boven west Den haag rond 06.40 uur pic.twitter.com/XSbtKKDECR — bob (@bob84507308) January 21, 2019