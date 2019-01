Drie Puike Plannen over, wethouder De Mos wil ze alle drie uitvoeren

Wethouder Richard De Mos wil het liefst alle drie de finalisten van het gemeente-initiatief ‘Puike Plannen’ uitvoeren. In principe krijgt alleen de winnaar 50.000 euro om zijn of haar plan uit te voeren. De jury koos de finalisten afgelopen weekend uit 130 inzendingen.

“Er waren heel veel goede aanmeldingen maar deze drie sprongen er echt uit”, zegt De Mos op Den Haag FM. “Maar we gaan kijken of we niet meer plannen kunnen uitvoeren. Ik heb de drie finalisten gesproken, we gaan kijken wat er mogelijk is.”

Haagse iconen

De drie finalisten kunnen volgens de wethouder allemaal Haagse iconen worden. Annemarie de Nood met ‘De Geluksvogel’, een enorm standbeeld van een ooievaar op de Koekamp. “Dat moet een soort Haagse Eiffeltoren worden, ons eigen stadswapen voor Centraal Station”, aldus De Mos.

Julia de Rooij heeft een idee voor een plasticvrije stad in de vorm van een monument van gerecycled plastic in Scheveningen. “Dat sluit ook naadloos aan bij onze gemeente-campagne voor een schonere stad.”

De derde finalist is Yaron Menneken met zijn initiatief ‘Onder de Brug’, een zelfvoorzienend clubhuis voor jongeren uit minderbedeelde gezinnen. “Jongeren komen sporten en in ruil daarvoor doen ze klusjes in en om het clubhuis.”

De komende week zijn alle drie de finalisten te gast in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Tot en met 3 februari kan je stemmen op jouw favoriete puike plan.

Foto: Gemeente Den Haag

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.