Gemeente: “Groei in Haags toerisme zorgt voor meer banen”

De toeristische groei zorgt volgens de gemeente voor een flinke impuls van de werkgelegenheid en voor een groei van inkomsten voor ondernemers. Het toerisme draagt ook bij aan het aantrekkelijker maken voor bewoners en bedrijven om zich in Den Haag te vestigen.

Volgens de gemeente heeft zo’n tien procent van de Hagenaars zijn of haar baan te danken aan de vrijetijdseconomie. In het jaar 2017 is het aantal banen in de toerismesector zelfs met 1.730 toegenomen, blijkt uit de meest recente toerismemonitor. “De resultaten laten zien dat het toerisme in Den Haag flink groeit en dat is goed nieuws. Dit zorgt voor meer omzet- en groeimogelijkheden voor onze ondernemers en meer werkgelegenheid voor praktisch opgeleiden. En die banen zijn hard nodig in Den Haag”, aldus wethouder Richard de Mos van Economie.

Het stadsbestuur ziet nog veel ruimte voor groei in het toerisme. De gemeente wil met name de kwaliteitstoerist, een die veel geld uitgeeft, meer aantrekken. Ook wordt er gezocht naar het aantrekken van bezoekers buiten het hoogseizoen met onder andere themajaren. In 2017, gedurende het Mondriaanjaar, groeide het aantal nationale verblijfsbezoekers met twintig procent ten opzichte van een gemiddelde groei van acht procent in Nederland.

