Haagse Wetswinkel maakt kans op 10.000 euro bij actie ‘Help Nederland Vooruit’

Stichting de Haagse Wetswinkel is genomineerd voor de ING-campagne ‘Help Nederland Vooruit’, die lokale stichtingen en verenigingen een financiële steun wil geven. De Haagse Wetswinkel maakt kans op een prijs van 10.000 euro als zij landelijk de meeste stemmen krijgen van het publiek.

“Onze hoofdsponsor is er mee opgehouden, dus wij hebben het geld hard nodig”, vertelt pr-manager Merijn Heijmerink. De Stichting de Haagse Wetswinkel is in 1972 opgericht met het doel om arme stadsgenoten van gratis juridische advies te voorzien. Daarvoor hebben de vrijwilligers, die universitaire juridische studenten zijn, financiële steun nodig. “Wij hebben vestigingen in de bibliotheek op het Spui, Schilderswijk, Escamp en Segbroek die een kleine bijdrage kosten. Verder kunnen we dat geld ook gebruiken om ons verder te ontwikkelen en beter advies kunnen geven.”

Landelijk of regionaal

De ING heeft de Haagse Wetswinkel genomineerd voor hun actie ‘Help Nederland Vooruit’. “Indien wij de meeste stemmen van onze regio hebben kunnen wij 5.000 euro winnen wat ons helpt bij ons voortbestaan.” Landelijk doen er 260 verenigingen en stichtingen mee. “Als we landelijk de meeste stemmen hebben kunnen wij zelfs 10.000 euro winnen

Heel Nederland kan vanaf maandag 21 januari tot en met 10 februari hier stemmen op hun favoriete initiatief. “Ik hoop dat we winnen, want juridische hulp is zo duur dat het voor velen in Den Haag niet meer te betalen is”, zegt voorzitter Wouter van Wengen.

Foto: publicdomainpictures.net

Luister hier naar het interview met Marijn Heijmerink en Wouter van Wengen.