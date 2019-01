Eerste single nieuw album Di-rect komt in februari uit

De Haagse rockers van Di-rect brengen in februari de eerste single van hun nieuwe album ‘The Devil Don’t Care’ uit. “Over een weekje of twee, drie”, vertelde drummer Jamie Westland dinsdag op Radio Veronica.

Of de single ook de zelfde naam draagt als het album, ‘The Devil Don’t Care’, is niet duidelijk. Over stijl van het nieuwe album, dat een paar maanden geleden in Duitsland is opgenomen, laat Jamie niet veel los. “Binnenkort komen we weer met een nieuw geluid.”

Het laatste album dat Di-rect uitbracht was ‘Rolling with the Punches’ in oktober van 2017.