Finalist Puike Plannen: “Wij worden de tofste sportkantine van Nederland”

De drie finalisten van de Puike Plannen-campagne van de gemeente zijn bekend. Deze week komen ze alle drie langs bij Den Haag FM om hun puike plan voor te stellen. Dinsdag was de aftrap met Yaron Menneken van het initiatief ‘Onder de Brug’.

Onder de Brug is een een zelfvoorzienende sportschool, clubhuis en horecagelegenheid voor jongeren uit minderbedeelde gezinnen. “We willen sport faciliteren voor kinderen van wie de ouders de contributie niet kunnen betalen”, zegt Menneken in het programma Haagse Ochtendradio. “Onder de Brug moet de warmste plek van Den Haag worden. Het wordt zelfs de tofste sportkantine van Nederland.”

Jaarlijks groeien

De winnaar van de Puike Plannen-wedstrijd krijgt 50.000 euro om zijn of haar plan uit te voeren. “Daarmee zijn we er nog lang niet”, zegt Yaron. “We beginnen met een kleine basis. Via de inkomsten van onze horecazaak willen we jaarlijks groeien in een steeds mooier stuk van Den Haag.”

Wil jij dat Onder de Brug het Puike Plan wordt? Stem dan via deze website op Yaron, hier kan je ook het hele verhaal vinden. De komende dagen zijn de andere finalisten van Puike Plannen te gast. Stemmen kan tot en met 3 februari.

Luister hier naar het interview met Yaron Menneken op Den Haag FM.