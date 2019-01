Helaas, natuurijsbanen blijven deze week dicht

Slecht nieuws voor schaatsliefhebbers. De buitenbanen in het Zuiderpark en landgoed Ockenburgh blijven naar alle waarschijnlijkheid dicht.

“Het heeft gewoon niet hard genoeg gevroren”, zegt een gemeentewoordvoerder tegen Den Haag FM. “De sneeuw van dinsdag helpt daar ook niet bij. De rest van de week ziet er ook niet gunstig uit.”

Voorlopig blijft de temperatuur overdag op of boven het vriespunt. Of de schaatsbanen later deze winter wel opengaan is nog niet bekend.