Jong Haags dicht-talent van Winternachten in het Woordenrijk

Dinsdagavond zijn de Spot On Young Poets die afgelopen weekend op Winternachten optraden te gast in het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM.

Afgelopen weekend traden er op het Winternachten/Writers Unlimited Festival een hele reeks middelbare scholieren op in het kader van het project Spot on Young Poets. Onder leiding van Haagse dichters Diann van Faassen, Harry Zevenbergen en Frederike Kossman volgden leerlingen van diverse Haagse scholen workshops in het schrijven en performen van gedichten. Op het festival werd de Jonge Campert Prijs uitgereikt aan Mirle Wittekoek van het Dalton. Zij is, net als vier andere scholieren, vanavond te gast.

Tevens in de uitzending de literaire agenda, muziek en bijdrages van korte verhalenschrijver Kristel Snellen en dichter/zanger Anne Tjerk Mante.

Het Woordenrijk is dinsdag van 21 tot 22 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen en Rene Schaarenburg.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Op de foto v.l.n.r.: finalist Julia Keukens, burgemeester Pauline Krikke, winnares Mirle Wittekoek en finalist Noemí Lorenzo. Foto gemaakt door Diann van Faassen