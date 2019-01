Koningstunnel zeven maanden dicht voor renovatie

De Koningstunnel bij het Centraal Station gaat per 1 maart zeven maanden dicht. Het sluiten van de veel gebruikte verkeerstunnel gaat voor veel hinder zorgen. De gemeente zorgt voor omleidingsroutes, maar hoopt ook dat de werkgevers in Den Haag bijspringen door te attenderen op alternatief vervoer.

Per 1 mei worden nieuwe eisen gesteld aan bijvoorbeeld brandveiligheid en beveiliging. “Er moeten slagbomen komen, er moet een omroepinstallatie in, meer camera’s”, vertelt verkeerswethouder Robert van Asten. “En ook de installaties die er al in hangen, voor de luchtzuivering, moeten vervangen worden. Dus we pakken het in een keer goed aan.” Daarom gaat de tunnel per 1 maart volledig dicht.

De twintigduizend bestuurders die dagelijks door de tunnel rijden, moet tot omrijden. De gemeente zorgt niet alleen voor omleidingsroutes, maar komt ook met een plan om de verkeersdruk op die wegen te verminderen. Ze wil mensen stimuleren om op een andere manier naar hun werk te gaan. Daarbij doet de gemeente een beroep op werkgevers.

Koningstunnel Coalitie

Zij kunnen zich aansluiten bij de ‘Koningstunnel Coalitie’. Daarmee kunnen ze hun werknemers alternatief vervoer aanbieden. “Je kan bijvoorbeeld een elektrische fiets of openbaar vervoer gratis proberen”, zegt Robert van Asten.

Op woensdag 30 januari is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de werkzaamheden en wat die betekenen voor de bereikbaarheid van de stad. De bijeenkomst begint om 17.00 uur in de lobby op de tweede verdieping van het New Babylon Meeting Center.

Foto: Michiel1972 (Wikipedia)