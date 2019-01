WINACTIE: Gratis naar AMMAR 808 op donderdag 24 januari in het Paard

NS past dienstregeling aan door code geel van KNMI

Nederland maakt zich op voor winters weer op dinsdagochtend. Wegens voorspelde sneeuw heeft het KNMI voor het hele land code geel afgekondigd. De NS past daarom uit voorzorg de dienstregeling aan.

Een gebied met sneeuwval bereikte Zeeland rond 8.00 uur en ligt rond 9.00 uur boven Zuid-Holland. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgekondigd. In de loop van de ochtend verspreidt dit gebied zich over het hele land. De verwachting is dat er een tot drie centimeter sneeuw valt, mogelijk lokaal iets meer. De maximumtemperatuur ligt aan de kust op 4 graden en landinwaarts nog een graad kouder.

Om eventuele problemen op het spoor beter te kunnen ondervangen, hanteert de NS de hele dag een aangepaste dienstregeling. Ook van en naar Den Daag rijden er minder sprinters en intercity’s: vaak maar twee keer per uur, in plaats van vier. De HTM geeft aan de dienstregeling nog niet aan te passen, omdat de maatschappij geen grote problemen verwacht.

De belangrijkste aanpassingen in de NS dienstregeling, voor de hele dag:

Den Haag CS – Amsterdam (minder intercity’s)

Den Haag CS – Utrecht (minder intercity’s)

Den Haag CS – Dordrecht (minder sprinters)

Den Haag CS – Gouda Goverwelle (minder sprinters)

Den Haag CS – Leiden (minder sprinters)

Foto: Michel Meiders