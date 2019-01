Rechter verbiedt gebedsdiensten in omstreden islamitische boekhandel

De islamitische stichting Qanitoen mag ook van het gerechtshof in Den Haag geen gebedsdiensten houden in haar pand aan de Cilliersstraat in Transvaal. Dat heeft het hof dinsdag bepaald in een hoger beroep dat de stichting had aangespannen tegen de gemeente.

Het pand staat geregistreerd als boekwinkel maar de stichting hield er maandenlang op vrijdagen gebedsdiensten. De omstreden imam Fawaz Jneid (foto) kwam er wel eens prediken, maar kreeg toen zelf een gebiedsverbod voor de wijk opgelegd.

Het eerdere vonnis van de rechtbank blijft hiermee overeind. Dat betekent dat voor elke keer dat de stichting de bepalingen overtreedt, een boete kan worden opgelegd van 5.000 euro.

Foto: Still YouTube