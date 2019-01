Rotterdam The Hague Airport gesloten door sneeuw

Remhulp moet aanrijdingen met trams voorkomen

Dagelijks trappen de trambestuurders van HTM tientallen keren op de rem om aanrijdingen te voorkomen. Een slim detectiesysteem gaat de bestuurders hierbij helpen. De HTM is het eerste vervoersbedrijf in Nederland dat deze remhulp in de praktijk brengt.

Een radarsensor en een speciale camera detecteren of mogelijk gevaar dreigt op een aanrijding met grote obstakels op het spoor. Het systeem is zo afgesteld dat het bussen, auto’s en vrachtwagens kan herkennen. Als er gevaar waarschuwt het systeem de trambestuurder en remt zo nodig zelf als er niet tijdig wordt gereageerd. De remhulp detecteert geen fietsers, voetgangers of brommerrijders.

Momenteel is er één tram uitgerust met het systeem, maar gedurende dit jaar worden volgens een woordvoerder van de HTM alle zestig trams voorzien van de remhulp.