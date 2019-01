Rotterdam The Hague Airport gesloten door sneeuw

De sneeuw leidt niet alleen tot mooie plaatjes, maar veroorzaakt ook overlast. Vliegveld Rotterdam The Hague Airport is dinsdag in ieder geval tot 13.00 uur gesloten, meldt de luchthaven op haar website. Er zullen geen vluchten vertrekken of landen op de luchthaven.

Op Schiphol zullen de vluchten alleen vertraging oplopen. Van vluchten schrappen is daar nog geen sprake.

Foto: Darpan van Kuik