Schilderswijk Bewoners Tour in de running voor 10.000 euro bij actie ‘Help Nederland Vooruit’

Schilderswijk Bewoners Tours is genomineerd voor de ING-campagne ‘Help Nederland Vooruit’, die lokale stichtingen en verenigingen een financiële steun wil geven. De “maatschappelijke wandeling” van Itai Cohn maakt kans op een prijs van 10.000 euro als zij landelijk de meeste stemmen krijgen van het publiek.

“Het is een wandeling en een ervaring om echt een band met de wijk op te bouwen”, zegt organisator Itai Cohn van Schilderswijk Bewoners Tours op Den Haag FM. Hij zou graag winnen, maar gunt het de andere genomineerde partijen ook. “Ik wil het niet een strijd noemen, want de andere genomineerden doen ook goed werk.”

Help Nederland Vooruit is een landelijke campagne van ING. Als Schilderswijk Bewoners Tours de regionale voorronde wint krijgt het 5.000 euro. Daarna maakt het kans op de landelijke hoofdprijs van 10.000 euro. Stemmen kan via deze website.

Luister hier naar het interview met Itai Cohn op Den Haag FM.