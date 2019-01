Wethouder Van Asten hoopt dat sluiting koningstunnel aanzet tot OV-gebruik

Wethouder Robert van Asten van Verkeer hoopt dat de automobilist die normaal voor de Koningstunnel kiest voortaan gebruik maakt van het openbaar vervoer.

De tunnel onder Centraal Station moet binnenkort zeven maanden dicht wegens verbouwing. De twintigduizend automobilisten die dagelijks door de tunnel rijden moeten een alternatieve route naar werk of huis zien te vinden. Daarom heeft Van Asten de zogenaamde ‘Koningstunnel Coalitie’ in het leven geroepen.

Gratis OV

De Koningstunnel Coalitie is een groep werknemers die worden gestimuleerd hun werknemers te helpen alternatief vervoer naar werk te zoeken. Zo wordt onder anderen gratis openbaar vervoer aangeboden. “Ik hoop dat de werknemers inzien hoe fijn het is om nog even een krantje te lezen in de tram”, vertelt Van Asten op Den Haag FM. “Hopelijk kiezen ze als de verbouwing klaar is ook wat vaker voor het OV.”

De tunnel helemaal dichtgooien zodat iedereen blijvend met het OV gaat is geen optie voor de wethouder. “Die tunnel is hard nodig voor de bereikbaarheid van de stad”, zegt hij. “Ik heb liever dat de auto’s door de tunnel gaan dan dwars door de stad.”

Luister hier naar het interview met Robert van Asten op Den Haag FM