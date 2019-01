Convenant Vreugdevuren openbaar: Afspraken geschonden

De gemeente Den Haag heeft zich niet aan haar eigen afspraken gehouden bij de opbouw van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Dat blijkt uit het dinsdag openbaar gemaakte convenant tussen de gemeente, politie, bouwers en veiligheidsregio’s.

In het convenant staat dat er ingegrepen had moeten worden bij overschrijding van de maximale hoogte van de brandstapels. Zo mochten de stapels maar 35 meter hoog zijn, maar de bouwers kwamen op een stapel van 48 meter uit. “Bij overschrijding van afgesproken omvang en/of hoogte wordt het teveel door de organisaties verwijderd en afgevoerd. Het niet naleven van de afspraken volgens dit convenant kan leiden tot het niet doorgaan, dan wel beëindigen van het vuur”, staat in het convenant. Toen de maximale hoogte werd bereikt, is er echter niet opgetreden.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling waaide er door een harde wind een vonkenregen door Scheveningen, afkomstig van de hoge vuurstapel op het strand. Daardoor ontstond schade aan onder andere huizen, auto’s en fietsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek naar naar de voorbereiding van het vuur en de problemen die na het aansteken ontstonden.

Foto: Steffie Oldenbeuving.