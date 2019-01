Crowdfunding voor ernstig zieke street art-kunstenaar Sjors Kouthoofd

Meer in

Vrienden en bekenden zijn een crowdfundingsactie begonnen voor de zieke kunstenaar Sjors Kouthoofd. De nieren van de graffiti-artiest van The Hague Street Art, vooral bekend van de kleurrijke elektriciteitshuisjes in Segbroek(foto), werken nog maar voor negen procent.

Vorige week dinsdag werd Sjors opgenomen in het ziekenhuis. Met de crowdfunding willen z’n vrienden 5.000 euro ophalen. “Als ZZP’er heeft Sjors de komende maanden geen inkomen”, zegt Jochem Cats, een van de initiators van de actie. “Wij willen hem steunen door via crowdfunding de huur van zijn atelier en dagelijkse kosten bij elkaar te sparen zodat hij zonder stress kan revalideren. Stress zorgt ook voor een slechtere revalidatie.”

In de eerste anderhalve dag van de actie werd al meer dan 3.500 euro opgehaald. “Hij is zeer geliefd in de stad”, zegt Cats. “Hij heeft een groot netwerk, iedereen gunt hem dit geld.”

Foto: The Hague Street Art

Luister hier naar het interview met Jochem Cats op Den Haag FM.