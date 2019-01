Directeur museum COMM neemt ontslag

Tobias Walraven, de directeur van het museum COMM (voorheen Museum voor Communicatie), heeft ontslag genomen. Walraven vertrekt “naar aanleiding van de zware kritiek die hij en het museum de afgelopen ten deel viel”, staat in een verklaring.

Een onderzoeksjournalist van Follow the Money publiceerde deze week een artikel waarin stond dat Walraven in 2017 voor bijna vier ton zaken deed met bedrijven waarvan hij bestuurder en aandeelhouder was. Ook zou hij jaarlijks een managementfee van minimaal 176.000 euro declareren, een veel hoger bedrag dan gebruikelijk voor kleinere musea, concludeerde het onderzoeksplatform. Het COMM staat volgens Follow the Money inmiddels op omvallen.

“Wij waarderen het daarbij enorm dat Tobias het initiatief heeft genomen om terug te treden. Het toont dat hij het belang en de continuïteit van het museum steeds goed voor ogen houdt. Het stelt het museum bovendien in staat om in rustig vaarwater te komen”, schrijft Willem Ackermans, voorzitter van de raad van toezicht in de verklaring. Walraven is vanaf januari 2016 directeur geweest van het museum.