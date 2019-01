Puik plan: “‘Geluksvogel’ moet enorm standbeeld van ooievaar op de Koekamp worden”

De drie finalisten van de Puike Plannen-campagne van de gemeente zijn bekend. Deze week komen ze alle drie langs bij Den Haag FM om hun plan uit de doeken te doen. Woensdag was Annemarie de Nood te gast om te praten over haar initiatief ‘De Geluksvogel’, een gigantisch standbeeld van een ooievaar op de Koekamp.

Het beeld moet volgens De Nood maar liefs twintig tot dertig meter hoog worden. “De ooievaar is al eeuwenlang het symbool van Den Haag. Eigenlijk gek dat er nog geen standbeeld is van ons stadswapen.” De naam Geluksvogel is niet toevallig gekozen. “Het moet een symbool van geluk worden. Als je iets te vieren hebt kan je daar terecht. Parijs is de stad van de liefde, Den Haag moet de stad van geluk worden.”

Wil jij dat De Geluksvogel het Puike Plan wordt? Stem dan via deze website op Annemarie. Degene met de meeste stemmen krijgt van de gemeente 50.000 euro om het plan uit te voeren. Donderdag is de derde en laatste finalist van Puike Plannen te gast in Haagse Ochtendradio. Stemmen kan tot en met zondag 3 februari.

