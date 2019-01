PVV eist volledige openheid over vreugdevuren: “Raad moet weten wat burgemeester wist”

Jesse Klaver: “Voorlezen maakt wereld van kinderen groter”

De landelijke GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver is heel enthousiast over het Nationale Voorleesontbijt. Woensdagochtend ging Klaver langs bij de Max Velthuijsschool in de Da Costastraat om voor te lezen aan de leerlingen van groep twee.

“Je ziet dat voorlezen de fantasie en de wereld van kinderen groter maakt”, zegt Klaver op Den Haag FM. “Als ik op tijd thuis ben om mijn eigen kinderen naar bed te brengen lees ik ze ook altijd voor.”

Het Nationale Voorleesontbijt werd woensdagochtend door het hele land in bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven georganiseerd. Tot de voorlezers behoren onder anderen ook burgemeester Pauline Krikke en Prinses Laurentien.

Luister hier naar het interview met Jesse Klaver op Den Haag FM.