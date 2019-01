Oud-tenniscoach Mark de J. moet nabestaanden Koen Everink 66.000 euro betalen

De 31-jarige voormalige tenniscoach Mark de J. die is veroordeeld tot achttien jaar cel voor de moord op Koen Everink, moet 66.000 euro betalen aan de nabestaanden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag in een civiele procedure bepaald.

De J., oud-coach van de Haagse tennisser Robin Haase, beweerde dat hij 42.200 euro had afgelost van een lening die hij bij Everink had, maar heeft dat niet kunnen bewijzen. Hij had ruim 26.000 euro van Everink zelf geleend en 40.000 euro van diens bedrijf Tunga Holding.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn jonge dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die ’s ochtends haar vader vond. De J. ging in beroep tegen het vonnis. Dat wordt op 15, 18 en 22 februari inhoudelijk behandeld.

