PVV eist volledige openheid over vreugdevuren: “Raad moet weten wat burgemeester wist”

De PVV in de gemeenteraad wil dat er donderdagavond een spoeddebat wordt gehouden over de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp.

Dit jaar liep het tijdens de jaarwisseling uit de hand, toen een vonkenregen van het vreugdevuur op Scheveningen tot meerdere branden leidde. Sindsdien is er een forse discussie over deze vreugdevuren en de bijbehorende afspraken en procedures omtrent veiligheid. Dinsdag kwamen stukken hierover naar buiten en daarom wil de PVV nu een spoeddebat.

Ook uitspraken van bouwers van de vuurstapel bij Powned op televisie zijn aanleiding voor zo’n debat, meent de partij. PVV-Fractievoorzitter Sebastian Kruis: “Het ziet er niet best uit voor burgemeester Krikke. Ze had niet alleen kunnen ingrijpen, ze had moeten ingrijpen staat er in het convenant waar zij zich steeds op beroept. We willen daarom alle communicatie die er is geweest tussen de burgemeester, hulpdiensten en de bouwers naar de raad gestuurd hebben voordat het debat begint. Als raad moeten we weten wat zij wist.’

Donderdag moet duidelijk duidelijk worden of er inderdaad een spoeddebat komt.

Foto: Kevin Samboe