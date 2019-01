Scheveningse reddingsbrigade trots op nominatie landelijke prijs

De Scheveningse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij(KNRM) is genomineerd voor de ING-campagne ‘Help Nederland Vooruit’, die lokale stichtingen en verenigingen een financiële steun wil geven.

Mocht de Scheveningse KNRM de lokale verkiezing winnen krijgt het 5.000 euro, de landelijke hoofdprijs is zelfs 10.000 euro. “Dat geld is meer dan welkom”, zegt secretaris Arie Verbaan op Den Haag FM. “Wij krijgen geen subsidie en alle reddingsacties zijn kosteloos. We hebben natuurlijk een hoop donateurs, maar van iedere bijdrage kunnen we weer extra medewerkers opleiden.”

Foto: Catharina Abels

Luister hier naar het interview met Arie Verbaan op Den Haag FM.