HSP-voorman Wijsmuller: “Kritiek voormalig COMM-directeur grote onzin”

Fractievoorzitter van de HSP, Joris Wijsmuller, noemt de aantijgingen van de opgestapte directeur van museum COMM Tobias Walraven aan zijn adres grote onzin. De opgestapte directeur claimt in AD/Haagsche Courant dat Wijsmuller als wethouder hem na de verbouwing van het museum heeft gecomplimenteerd.

“Hij stond bij de opening van ons pand met een glaasje champagne en maakt nu verwijten dat geld is verkwist”, beweert Walraven in de krant. “Ik was die dag niet eens in de buurt van dat museum, ik ben er überhaupt nog nooit geweest”, reageert de fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij tegen Den Haag FM. “Ik was die dag jarig, dus ik heb een alibi.”

Ook over de bewering dat hij als wethouder mede-verantwoordelijk was voor het museum is Joris duidelijk. “Het is een commercieel museum, wij hebben daar als gemeente niks mee te maken. Ze hebben destijds een subsidie-aanvraag gedaan, die is afgewezen.”

Storm aan kritiek

Tobias Walraven is dinsdag opgestapt wegens een aanhoudende storm aan kritiek. Website Follow the Money meldde vorige week dat Walraven als museumdirecteur in 2017 voor bijna vier ton aan zaken deed met bedrijven waarvan hij bestuurder en aandeelhouder was.

Luister hier naar het interview met Joris Wijsmuller op Den Haag FM.