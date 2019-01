‘Baas van Morgen’ maakt scholieren dag lang directeur, wethouder of minister

Assistent ADO Vrouwen luidt noodklok: “Club moet professionaliseren”

Assistent trainer Annabel Toorenburg van de ADO Den Haag Vrouwen roept de directie van de club op de vrouwentak te professionaliseren. “Als je kijkt naar Ajax, FC Twente en PSV, daar zijn de trainers fulltime in dienst. Wij moeten er allemaal nog naast werken”, zegt Annabel op Den Haag FM.

Deze week kondigde hoofdtrainer Arend Regeer zijn vertrek aan het eind van het seizoen aan. Regeer is ambitieus en wil fulltime aan de slag in het vrouwenvoetbal. “Ik hoop dat dit het bestuur aan het denken zet”, zegt Toorenburg. “En dat er sponsoren wakker worden die zien dat het zo niet verder kan.”

Dat de trainers zich niet volledig op het trainerschap kunnen richten heeft volgens Annabel effect op het team. “Dan vind ik het extra knap dat we dit jaar meedoen om het kampioenschap. Maar met die clubs valt eigenlijk niet te concurreren.” Naast hoofdtrainer Regeer dienden ook jeugdtrainers Alex Scholte en Peter Boshuizen hun ontslag in. Zij vertrekken per direct bij de club.

Luister hier naar het interview met Annabel Toorenburg op Den Haag FM.