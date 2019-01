‘Baas van Morgen’ maakt scholieren dag lang directeur, wethouder of minister

Met het project Baas van Morgen laat non-profitorganisatie JINC scholieren een dag lang de taken overnemen van directeuren en politici. Onder de deelnemers zijn donderdag onder anderen ministers Maarten Camps van Economische Zaken en Hugo De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een van de deelnemers is vijftienjarige Hicham. Hij neemt voor een dag de taken van Shell Nederland directeur Marjan van Loon over. “Ik heb me goed voorbereid door veel over Shell te lezen. Ik heb een aantal vragen bedacht voor Marjan, zij zal me vandaag gaan helpen”, zegt Hicham op Den Haag FM. “Ik denk dat we er als bedrijf van kunnen leren”, zegt Marjan Van Loon. “Hicham is vandaag de baas dus hij mag bepalen wat we gaan doen.”

In het hele land doen meer dan tweehonderd bedrijven en instanties mee met Baas van Morgen. In Den Haag lopen donderdag jongeren mee met wethouder Richard de Mos, directeur van het Mauritshuis Sander Uitdenbogaard en HTM-directeur Jaap Bierman.

