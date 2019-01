Bronovo-ziekenhuis sluit uiterlijk in 2024

Het Bronovo-ziekenhuis in Benoordenhout gaat uiterlijk 2024 dicht. Dat heeft het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) donderdag bekendgemaakt. Antoniushove in Leidschendam blijft open en het Westeinde-ziekenhuis in het centrum wordt de hoofdvestiging van HMC.

Het Bronovo gaat per 1 juli al in de weekenden dicht. Het personeel is donderdagochtend ingelicht. Met het besluit volgt HMC de aanbeveling van accountantskantoor KPMG. Dat kwam in een doorrekening van drie scenario’s tot de conclusie dat alleen een model waarbij HMC Bronovo wordt gesloten op termijn voldoende perspectief biedt.

In dat scenario wordt HMC Westeinde in het centrum van Den Haag de hoofdlocatie met topzorg, en HMC Antoniushove in Leidschendam een weekziekenhuis met kankercentrum. De twee andere modellen (alle drie de HMC-ziekenhuizen open houden of alleen HMC Westeinde) leveren te veel verlies op en zijn niet te financieren.