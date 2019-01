Haagse straatmuzikanten hoeven niet op auditie

Het stadsbestuur ziet geen noodzaak om audities te organiseren voor straatmuzikanten. Dat blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen die Groep de Mos afgelopen heeft november ingediend. De partij wil dat er jaarlijks audities worden gehouden voor straatartiesten. Dat zou moeten leiden tot “meer openbare optredens van hoog niveau” in de stad.

De gemeente denkt daar anders over. “We zien namelijk voldoende kansen in de mogelijkheid die er nu is voor artiesten om volgens de voorschriften op straat muziek te maken.” Straatmuzikanten mogen in de stad na een melding bij de lokale politie op gemelde locaties muziek maken. Om toestemming te krijgen om in het drukke winkelgebied op te treden, moet aan kunnen tonen namens de lokale ondernemers te spelen.

“Het stadsbestuur geeft de voorkeur aan deze vorm van selectie boven een selectie door een vakjury”, staat in de beantwoording. “Bij selectie door een vakjury zou deze voor Haagse lokale ondernemers gaan bepalen of, en zo ja welke, straatartiest past in hun omgeving.” De gemeente is van mening dat ondernemers bij uitstekend in staat zijn om zelf in onderling overleg te bepalen of zij straatartiesten uit willen nodigen en welke dat zouden moeten zijn.