Resto VanHarte blij met nominatie voor landelijke prijs

Resto VanHarte is genomineerd voor de ING-campagne ‘Help Nederland Vooruit’, die lokale stichtingen en verenigingen een financiële steun wil geven. De vrijwilligersorganisatie dankt volgens manager Ben Lachhab haar nominatie aan de inzet van de vele vrijwilligers.

Als Resto VanHarte de prijs van 5.000 euro binnensleept komt er een groot feest. “We gaan barbecueën met vijfhonderd tot duizend man”, zegt Ben Lachhab. “Alle vrijwilligers zouden deze prijs heel erg verdienen.”

Help Nederland Vooruit is een landelijke campagne van ING. Als Schilderswijk Bewoners Tours de regionale voorronde wint krijgt het 5.000 euro. Daarna maakt het kans op de landelijke hoofdprijs van 10.000 euro. Stemmen kan via deze website.

Luister hier naar het interview met Ben Lachhab op Den Haag FM.