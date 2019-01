Scheveningse surfer Julia streeft naar plasticvrij Den Haag

De Scheveningse surfer Julia van Rooij is een van de drie finalisten van de Puike Plannen-campagne van de gemeente. Met haar initiatief ‘Plastic Free The Hague’ hoopt ze de hoofdprijs van 50.000 euro om haar plan uit te voeren te winnen.

“Ik ben van plan een mega grote golf te maken van gerecycled plastic”, zegt Van Rooij op Den Haag FM. “Het wordt een informatiepunt over recyclen van afval gecombineerd met een monument waar mensen op de foto willen. Het moet ook het surfen in Scheveningen een boost geven, vandaar de vorm van een golf.”

Wil jij dat ‘Plastic Free The Hague’ het Puike Plan wordt? Stem dan via deze website op Julia. Degene met de meeste stemmen krijgt van de gemeente 50.000 euro om het plan uit te voeren. Donderdag is de derde en laatste finalist van Puike Plannen te gast in Haagse Ochtendradio. Stemmen kan tot en met zondag 3 februari.

Luister hier naar het interview met Julia van Rooij op den Haag FM.