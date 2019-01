Spuigasten over bereikbaarheid Den Haag en convenant vreugdevuren Scheveningen

In het nieuwe politieke radioprogramma Spuigasten wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de bereikbaarheid in Den Haag en de openbaarmaking van het convenant over de vreugdevuren op Scheveningen.

De Koningstunnel in Den Haag gaat dik een half jaar op slot. De gemeente sprak deze week met werkgevers om de schade zoveel mogelijk te beperken. Wat betekent deze ingreep voor de bereikbaarheid van Den Haag – een stad die al dichtslibt door drukte en werkzaamheden. En het einde van de snorfiets lijkt nabij, nu de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die een helm voor het voertuig verplicht stelt. Het was evenzo een wens van de Haagse verkeerswethouder Robert van Asten (D66). Wat betekent dit besluit voor Den Haag? En hoe zorgt hij ervoor dat er in de stad geen verkeerschaos ontstaat?

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft deze week het veelbesproken convenant over de vreugdevuren openbaar gemaakt. Eerder voelde ze daar niets voor. Krikke geeft donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering uitleg over deze keuze. Raadsleden Pieter Grinwis (ChristenUnie-SGP) en Robert Barker (Partij voor de Dieren) zijn zaterdagochtend te gast.

Spuigasten is een nieuw wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Spuigasten is de opvolger van het programma Nieuwslicht (van 2014 tot en met 2017 op Den Haag FM). Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B.