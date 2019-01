Winkeliersvereniging Weimarstraat bezorgd over criminaliteit rond coffeeshops

De voorzitter van de winkeliersvereniging Weimarstraat, Guido Bokstijn, is bezorgd over de criminaliteit rond de coffeeshops in de straat. Bokstijn, zelf eigenaar van een feestwinkel, reageert tegen Den Haag FM op de steekpartij van eerder deze maand waarbij een 25-jarige Hagenaar omkwam: “Dit is geen incident.”

Volgens Guido is er een duidelijke link tussen de criminaliteit en het aantal coffeeshops in de Weimarstraat. “Toen Jozias van Aartsen begon als burgemeester zei hij dat hij de coffeeshops zou sluiten”, zegt Bokstijn. “Maar we zijn elf jaar verder en ze zijn allemaal nog open.” Bokstijn heeft de opvolger van Van Aartsen, Pauline Krikke, daarom ook een brief gestuurd. “Ik heb haar gevraagd eens kritisch te kijken naar de coffeeshops. Achter de schermen is het daar gewoon niet pluis.”

Inmiddels hebben meerdere politieke partijen aan de bel getrokken over de situatie in de Weimarstraat. Onder andere GroenLinks, ChristenUnie/SGP, VVD en PvdA roepen het stadsbestuur op actie te ondernemen. Meerdere bewoners zouden zich gemeld hebben met klachten over scheurende auto’s, vechtpartijen en een gevoel van onveiligheid.

