Burgemeester Krikke weigert te praten over afspraken vreugdevuren

Burgemeester Pauline Krikke weigert te zeggen op welke manier zij voorafgaand aan deze jaarwisseling nadere afspraken met de bouwers van de vreugdevuren heeft gemaakt. De oppositie in de gemeenteraad wilde weten of de afspraken, die volgens Krikke een aanvulling zijn op een basisovereenkomst uit 2016, mondeling of schriftelijk zijn gemaakt.

Tot grote ergernis van verschillende partijen in de gemeenteraad waaronder CDA, ChristenUnie, PvdD, PVV en NIDA gaf Krikke donderdagavond tijdens de raadsvergadering geen antwoord op deze vraag. De fracties willen dit weten omdat er verwarring is ontstaan nu de bouwers zelf zeggen dat ze niets afwisten van recente afspraken. Volgens de burgemeester geldt als basis het convenant uit 2016 over de vreugdevuren, dat eerder deze week openbaar werd gemaakt.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling waaide er door een harde wind een vonkenregen door Scheveningen, afkomstig van de hoge vuurstapel op het strand. Daardoor ontstond schade aan onder andere huizen, auto’s en fietsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek naar de voorbereiding van het vuur en de problemen die na het aansteken ontstonden.

Foto: Gera Nieland.