Fay Claassen, Cat Smits en ‘Anthropocosmos’ van Paul Neagu zondag in Kunstlicht

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur aandacht aan onder meer de theatervoorstellingen ‘COR-I-Fay‘, ‘Zeil‘ en de tentoonstelling ‘Anthropocosmos‘ (foto).

Met ‘COR-I-FAY’ meren jazz-zangeres Fay Claassen en pianist Cor Bakker op zondagmiddag 3 februari aan in theater Dakota voor een programma met overwegend Nederlandse liedjes. In Kunstlicht een gesprek met een van Nederlands beste vocalisten. Met ‘Zeil’ maakt de Haagse theatermaakster Cat Smits een filmische theatervoorstelling met ook veel muziek, over ontsnappen aan jezelf. De voorstelling is donderdag en vrijdag te zien in Branoul.

In Kunstlicht wordt er zondag ook gesproken over ‘Anthropocosmos’. De tentoonstelling toont een beknopt maar boeiend overzicht van het werk van de Roemeens-Britse beeldend kunstenaar Paul Neagu (1938-2004). Hij was inspirator voor beeldbepalende kunstenaars als Anish Kapoor, Anthony Gormley en Tony Cragg. Zijn beelden, schilderijen, tekeningen, drukwerken, performance registraties en fotografie bevestigen zijn plaats in de Roemeense traditie als in de Britse minimalistische kunst. De tentoonstelling ging vorige week zondag van start bij Parts Project in Den Haag en loopt tot medio mei.

Verder in Kunstlicht de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Paul Neagu, ‘Anthropocosmos’.