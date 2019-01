Forever Radio in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan de Stichting Forever Radio.

Forever Radio is opgericht met als doel partijen te stimuleren dit jaar zoveel mogelijk aandacht aan radio te schenken. We praten met de projectcoördinator van Forever Radio, Kees Toering. Hij is geen onbekende in de radiowereld. Kees Toering is onder andere de bedenker van de succesvolle Top 2000 die afgelopen december NPO Radio 2 weer een boost gegeven heeft. Uiteraard gaan we van Kees ook horen wat de laatste plannen zijn in verband met de activiteiten rond het thema 100 jaar radio.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.