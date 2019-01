Kast van Lotje én wereldkamer in Schilderswijk geopend.

Burgemeester Pauline Krikke heeft vrijdag de zeventiende ‘Kast van Lotje’ geopend bij de Koningin Beatrixschool in de Schilderswijk. Naast de opening van de kast werd ook de ‘wereldkamer’ in gebruik genomen.

‘De kast van Lotje’ is een initiatief van Stichting Lotje en moet mensen met een laag inkomen ondersteunen door kleding, boekjes, klein speelgoed en andere materialen ter beschikking te stellen. In de Wereldkamer krijgen leerlingen en ouders extra aandacht en hulp om sterk de wijde wereld in te kunnen gaan. De hulp is laagdrempelig in de hoop en verwachting dat meer preventief werken tot resultaat heeft dat minder kinderen en gezinnen doorverwezen hoeven te worden naar professionele hulp buiten de school.

De zeventien kasten zijn inmiddels in alle stadsdelen op verschillende locaties te vinden zoals bij het CJG, Servicepunt XL, bij buurthuizen en twee scholen.

Foto: Graciela Rossetto.