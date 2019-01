Koffieboot De Laak ligt op nieuwe plek: de Verheeskade

De iconische koffieboot De Laak is donderdag, na dertien jaar aan commotie rondom haar ligplaats, verhuisd naar de Verheeskade. De boot ging vrijdag voor het eerst open op haar nieuwe locatie. Jaren lang lag de boot aan de Calandkade en de Binckhorst.

Koffieboot De Laak is al sinds de jaren sinds de jaren zestig een plek voor aannemers en andere ondernemers een plek waar in alle vroegte al een kop koffie te bestellen is. Maar door de nieuwbouw die zijn opmars maakt in de buurt, waren er steeds minder parkplekken beschikbaar voor gasten om hun auto’s en bussen te parkeren. Koffieboot De Laak heeft er in 2018 een zaak van gemaakt en die aan de Haagse rechtbank voorgelegd.

De gemeente heeft de nieuwe plek aan de Verheeskade aangewezen omdat er daar genoeg parkeergeldeenheid is voor de vaste bezoekers van de boot. De uitbater Jos Overdevest laat via Facebook weten zijn dat het eerste rondje op zijn kosten is. “Eerste bakkie is gratis met wat lekkers, maar wees snel want op is op.”

Foto: Google Maps