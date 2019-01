Minke Schat is nieuwe directeur Panorma Mesdag

Minke Schat is benoemd tot directeur en uitvoerend bestuurder van het Panorama Mesdag in de Zeestraat, maakte het museum vrijdag bekend. Schat is al jaren actief in de wereld van culturele instellingen. Zo werkte ze eerder voor Het Koninklijk Concertgebouw, Het Groninger Museum en Buma Cultuur.

Schat geeft aan dat het museum de afgelopen jaren grote stappen heeft gemaakt in professionalisering en kijkt er naar uit die trend voort te zetten. “Het Panorama Mesdag is een veelzijdig museum met een prachtige collectie. Bovendien is het één van de belangrijke nationale monumenten van ons land en één van de oudste panorama’s ter wereld.”

Voorzitter van de Raad van Bestuur Henk Grootveld is blij met de komst van Schat naar het museum. “Minke kent als geen ander de weg in het culturele landschap en wij kijken er dus naar uit om samen met haar weer een nieuwe stip op de horizon te zetten.” Minke Schat start per 1 april 2019.

Foto: Marinda Baak