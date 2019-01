Ouderencentrum Christiaanhof mag officieel blijven

Hans en Hennie Steenwijk hebben een spannende periode achter de rug. Het was namelijk onzeker of Christiaanhof, hun ontmoetingscentrum voor ouderen in Transvaal, nog wel kon open blijven. In september kreeg het tweetal te horen dat hun seniorensoos toch op mag blijven. Vandaag werd het contract officieel ondertekent door wethouder Bert van Alphen.

De wethouder heeft een groot aandeel gehad in het behoudt van het ouderencentrum. “Ik weet hoe belangrijk het is om met elkaar samen te komen, leuke dingen te doen en met elkaar de sores kunnen bespreken.”

De plek is voor de bezoekers erg belangrijk. Een bezoeker verteld aan Den Haag FM “Voor mij maakt het net het verschil tussen in mijn eentje thuis zitten of twee keer in de week ergens naar uit kunnen kijken en iets doen wat je gezellig vindt.”