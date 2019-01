Kast van Lotje én wereldkamer in Schilderswijk geopend.

Bezorgde bewoner: “Reclamezuil op Herengracht is levensgevaarlijk”

Omwonenden hebben veel last van de reclamezuil, de zogenaamde mupi, die sinds enkele weken op de hoek van de Herengracht en de Prinsessegracht staat. De zuil staat namelijk recht voor het zebrapad en belemmert het zicht van overstekende voetgangers en automobilisten.

“De paal is lelijk en geeft heel veel licht dat door de gordijnen schijnt”, zegt bewoner Annelies Kool tegen Den Haag FM. “Maar de plek waar de mupi staat is gewoon levensgevaarlijk. Hij staat precies voor een zebrapad op een toch al onoverzichtelijk kruispunt.” Uit protest maakte Annelies en haar kinderen een hoes om over de zuil te hangen.

Sinds enkele weken staan door de hele binnenstad van dit soort reclamezuilen. Dat leverde al veel protest op van verschillende bewonersorganisaties.

Luister hier naar het interview met Annelies Kool op Den Haag FM.