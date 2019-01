Vier Haagse basisscholen krijgen eigen ‘schoolschrijver’

Vier Haagse basisscholen krijgen vanaf vrijdag voor een half schooljaar een een kinderboekenschrijver als “gastschrijver” van de school. Dit is onderdeel van het project ‘De Schoolschrijver’. Het doel van het project is om kinderen meer aan het lezen te krijgen. Op de Helen Parkhurstschool wordt vrijdagochtend het project afgetrapt.

Naast de Helen Parkhurstschool doen in Den Haag ook OBS Erasmus, ’t Palet, de de la Reyschool mee. Het doel van de schoolschrijver is om in de klas te helpen met lezen en taal. Het is vooral de bedoeling om leesachterstand bij kinderen weg te werken. Daarnaast wil Stichting De Schoolschrijver een zo groot mogelijke diversiteit aan kinderen in aanraking te brengen met de Nederlandse literatuur.

Schrijver Selma Noort wordt vrijdag door de wethouder Saskia Bruines beëdigd als schoolschrijver. De wethouder benadrukte het belang van het project dat leerlingen in staat stelt te leren, hoe leuk lezen en schrijven is en hoe je je gevoelens kunt uitdrukken met woorden.

Foto: Onderwijsgek (Wikipedia)