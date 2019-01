Weekendschool ‘Petje Af’ maakt kans op grote geldprijs

Weekendschool Petje Af Den Haag is genomineerd voor de ING-campagne ‘Help Nederland Vooruit’,die lokale stichtingen en verenigingen een financiële steun wil geven.

Petje Af is anders dan andere weekendscholen. “We werken in blokken van vier weken”, zegt locatiemanger Buse Rumevleklioglu op Den Haag FM. “We hebben geen boeken of huiswerk. We laten de kinderen een kijkje nemen achter de schermen bij een ander beroep.” Hiermee geeft Petje Af kinderen van tien tot veertien jaar inzicht verschillende richtingen.

Als Petje Af de hoofdprijs van 5.000 euro wint gaan ze heel veel leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. Daarnaast maken ze kans op de landelijke hoofdprijs van 10.000 euro. Stemmen kan via deze website.

Luister hier naar het interview met Buse Rumevleklioglu op Den Haag FM.