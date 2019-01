WINACTIE: Gratis naar Fais op donderdag 31 januari in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Fais op donderdag 31 januari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Fais debuteerde in 2016 met het nummer ‘Hey!’ in samenwerking met Afrojack. Het werd de grootste hit van dat jaar en daar hield niet bij op, want na ‘Used To Have It All’ bleek het maar goed dat Fais de meest succesvolle Nederlandse debutant in de hitlijsten was. Nu gaat Fais akoestisch het podium op en dat wordt een hele bijzondere, want zo puur heb je de zanger en songwriter nog nooit gehoord. Verwacht van al zijn hits de uitgeklede versies, die net zo gemakkelijk door Fais adembenemende pianospel worden gedragen als door de opzwepende elektronische producties waarvan je ze kent.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor Fais op donderdag 31 januari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaar van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

