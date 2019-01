Zondag dertigste en mogelijk laatste Kauwe Klauwe-rit

Meer dan 200 liefhebbers van Puch en Tomos brommers verzamelen komende zondag op de boulevard in Scheveningen voor Kauwe Klauwe. De rondrit door Den Haag op tweetakt brommers wordt dit jaar voor de dertigste keer gehouden.

Het zou zomaar eens de laatste keer kunnen zijn aangezien het type brommer dat gebruikt wordt voor de rit mogelijk vanaf 2020 verboden is in de stad. “Ik zou het erg overdreven vinden als de rit verboden wordt”, zegt Olga Kat, organisator van Kauwe Klauwe, op Den Haag FM. “De meeste deelnemers halen hun brommertje maar een keer in het jaar uit de schuur.” Bovendien krijgen alle deelnemers een gratis tank ‘schone’ brandstof. “Daarmee willen we aantonen dat je ook op old-timers schoon kan rijden, ook wij willen een beter milieu.”

De Kauwe Klauwe-rit begint zondag om 10.00 uur bij het tankstation op de hoek Zwolsestraat/Stevinstraat. Traditiegetrouw laat Spike, gitarist van Di-rect, zijn oude Puch als eerste aftanken. Daarna rijden de deelnemers via de Scheveningse boulevard, door de stad, naar het Plein.

Foto: Van Hoogvliet(Wikipedia)

Luister hier naar het interview met Olga Kat op Den Haag FM.