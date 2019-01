ADO-trainer Groenendijk na gelijkspel tegen NAC: “We hadden de genadeklap moeten uitdelen”

ADO Den Haag wist niet de voorsprong uit de eerste helft niet vast te houden en speelde gelijk met 1-1 tegen NAC Breda. Fons Groenendijk moet nu blij zijn met het ene punt. “We hadden de genadeklap moeten uitdelen.”

ADO-aanvoerder Aaron Meijers zag zelfs grote kans op verlies. “Ik was blij dat er afgefloten werd. NAC was dicht bij het winnende doelpunt.” De eerste helft was in de handen van ADO maar de tweede voor was voor NAC. “1-1 is misschien terecht”, zegt Meijers dan ook.

Door de schorsing van eerste keeper Robert Zwinkels stond Indy Groothuizen in het doel van ADO Den Haag. Hij speelde prima in de wedstrijd. “Het was even wennen”, zegt hij eerlijk. “In het begin was er wat spanning. Ik pakte een moeilijke bal en daardoor rol ik lekker in de flow. Aan het einde had ik nog een mooie redding.”