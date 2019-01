Cultuurwethouder Robert van Asten: “COMM staat niet op omvallen”

Het museum COMM in Den Haag staat niet op omvallen. Dat zei de Haagse wethouder van cultuur, Robert van Asten (D66), zaterdagochtend in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Volgens Van Asten hoeft de gemeente nog niet in te grijpen om het museum financieel te redden. “Daarvoor is het nog veel en veel te vroeg. Het museum staat niet op omvallen. Er is een hoop gedoe geweest over het salaris van de directeur, maar laten we voornamelijk kijken wat het museum nog kan betekenen voor de stad.”

In eerdere berichtgeving werd geschreven dat COMM in zwaar weer verkeert. Het museum kampt met financiële problemen en de bezoekersaantallen vallen tegen. Achter de schermen zou de leiding bezig zijn de collectie af te stoten, iets wat de raad van de toezicht ontkent.

Directeur Tobias Walraven van het museum COMM maakte deze week bekend op te stappen. In een verklaring stond dat hij terugtreedt vanwege alle negatieve publiciteit van de afgelopen dagen over hem en het museum. De 54-jarige Walraven kwam in het nieuws omdat hij als directeur van het noodlijdende COMM (voorheen bekend als het Museum voor Communicatie en PTT Museum) jaarlijks grote bedragen voor zichzelf declareerde. Ook huurde hij voor een bedrag van bijna 400.000 euro bedrijven in waarvan hijzelf bestuurder en aandeelhouder was.

Het nieuws deed de wethouder pijn, zei hij. Van Asten: “We hebben prachtige musea in Den Haag – niet alleen de musea die we met gemeenschapsgeld subsidiëren – maar ook particuliere instellingen, zoals Museum voor Communicatie, COMM. Ik ben er laatst nog geweest met mijn neefje, het was fantastisch om er naartoe te gaan. Ik vind het heel jammer dat de bezoekersaantallen achterblijven en als dit soort verhalen er dan achter zitten, dan krab je toch wel even op je hoofd. Dus we gaan er goed naar kijken wat we daar als gemeente nog kunnen betekenen.”

Doordat het een particulier museum is, kan de gemeente niet ingrijpen. “We geven geen subsidie aan COMM, maar het staat natuurlijk wel met een prachtige collectie in Den Haag en daar zijn we trots op. In dat opzicht zou ik de collectie graag willen behouden”, zei de cultuurwethouder. “Het draait er ook om of het museum een congresorganisatie wordt met alleen maar zalenverhuur, dan ga je praten over bestemmingsplannen en daar gaan we als college en gemeenteraad wel over. Dus ik denk dat dat nog eens even goed besproken moet worden hier.”

Van Asten legde uit waarom hij niet kan ingrijpen. “We kijken naar alles wat er in onze stad gebeurt, maar als het een particulier initiatief is, dan heb je daar als gemeente geen directe verantwoordelijkheid voor en geen mogelijkheid om te sturen. Dus we gaan er heel goed naar kijken wat er met dat pand en de collectie gaat gebeuren”, aldus de D66-wethouder.