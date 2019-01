Dode persoon in water bij Blaeupad gevonden

In het water langs het Blaeupad in de buurt van de Uithof is zaterdagochtend een overleden persoon gevonden. De persoon is zaterdagochtend als vermist opgegeven

Het onderzoek is zaterdagmiddag afgerond, meldt de politie via twitter. De omgeving was gedurende het onderzoek afgezet. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden die richting een misdrijf wijzen.

Het onderzoek vanwege de vondst van een stoffelijk overschot langs het #Blaeupad in Den Haag, is afgerond. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf, de overleden persoon was vanmorgen als vermist opgegeven. De afzetting is opgeheven. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) January 26, 2019